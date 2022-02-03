Мишустин провел рабочую встречу с Кадыровым

Рабочая встреча премьер-министра Михаила Мишустина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова прошла в четверг, 3 февраля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство России.

Детали беседы главы Кабинета министров и руководителя региона не сообщили. Рамзан Кадыров приехал в Москву в командировку. Накануне его принял президент России Владимир Путин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на встрече речь шла о вопросах социально-экономического развития республики, обсуждали хозяйственные дела и темы, связанные с работой правоохранительных органов.

Сам Кадыров заявил, что провел «добрую встречу» с главой государства и обсудил вопросы, которые требовали внимания президента. Он добавил, что Путин поручил ему встретиться с руководителем правительства, вице-премьерами и профильными министрами.