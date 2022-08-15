Мишустин проведет в Якутии совещание по вопросам ликвидации ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник утром прилетел в Якутию, где пройдет совещание по вопросам ликвидации и предотвращения последствий чрезвычайных ситуаций — паводков и лесных пожаров. Об этом написало РИА «Новости».

Также в рамках рабочей поездки Мишустин посетит IT-парк «Якутск», где главу Кабинета министров познакомят с деятельностью резидентов комплекса и презентуют направления деятельности штаба цифровой трансформации. Также премьер проверит работу круглогодичной теплицы для выращивания зелени и овощей ООО «Саюри».

Ранее Мишустин посетил Горно-Алтайск, где провел совещание по вопросам развития туристической индустрии в России. Помимо этого, глава правительства совершит визит в Читу, где у него запланировано посещение объектов промышленной и социальной сфер.

В рабочих поездках примут участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Минстроя Ирек Файзуллин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава МЧС РФ Александр Куренков и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.