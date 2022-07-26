Мишустин призвал развивать производство СПГ в России

В России необходимо развивать производство сжиженного природного газа (СПГ), заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам энергетики. Его слова привел ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что собственное производство СПГ повысит мобильность российских ресурсов и облегчит выход на новые рынки сбыта. Российским властям важно поддерживать создание и развитие крупных проектов в сфере нефтегазохимии.

«Нашей промышленности в ближайшие годы потребуются дополнительные поставки пластика, полимеров и другой профильной продукции», — пояснил российский премьер.

Еще одной задачей в сфере энергетики он назвал укрепление внутреннего спроса на энергоресурсы и расширение газификации регионов.

«Все больше российских семей должны получить надежный и относительно недорогой источник тепла, энергии. Это позволит сделать жизнь людей более комфортной», — подчеркнул Михаил Мишустин.