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    26 июля 2022, 17:05

    Мишустин призвал развивать производство СПГ в России

    Премьер-министр Мишустин: Россия должна развивать собственное производство СПГ

    Оксана Кириллова

    В России необходимо развивать производство сжиженного природного газа (СПГ), заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам энергетики. Его слова привел ТАСС.

    Мишустин подчеркнул, что собственное производство СПГ повысит мобильность российских ресурсов и облегчит выход на новые рынки сбыта. Российским властям важно поддерживать создание и развитие крупных проектов в сфере нефтегазохимии.

    «Нашей промышленности в ближайшие годы потребуются дополнительные поставки пластика, полимеров и другой профильной продукции», — пояснил российский премьер.

    Еще одной задачей в сфере энергетики он назвал укрепление внутреннего спроса на энергоресурсы и расширение газификации регионов.

    «Все больше российских семей должны получить надежный и относительно недорогой источник тепла, энергии. Это позволит сделать жизнь людей более комфортной», — подчеркнул Михаил Мишустин.