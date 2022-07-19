Мишустин призвал продолжить цифровую трансформацию транспортной отрасли
Премьер Мишустин призвал продолжить цифровую трансформацию транспортной отрасли
Цифровую трансформацию российской транспортной отрасли необходимо продолжать, несмотря на возникшие трудности. Об этом на совещании по развитию транспорта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написало РИА «Новости».
По его словам, трансформация необходима для общего повышении эффективности работы, ускорения пассажиропотока и снижения издержек.
«Одним из обязательных условий деятельности любой страны, тем более такой большой, как Россия, стоит стабильная и надежная работа транспортного комплекса. Важно добиться изменений по всем запланированным направлениям», — заявил премьер-министр.
Мишустин напомнил, что модернизированная транспортная инфраструктура станет залогом развития отрасли и экономики в целом, а также обеспечит достойную жизнь миллионов россиян.
Ранее премьер-министр заявил, что правительство РФ не отказалось от планов модернизации российских школ, несмотря на санкции со стороны недружественных государств.