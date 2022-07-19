Мишустин призвал продолжить цифровую трансформацию транспортной отрасли

Цифровую трансформацию российской транспортной отрасли необходимо продолжать, несмотря на возникшие трудности. Об этом на совещании по развитию транспорта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написало РИА «Новости».

По его словам, трансформация необходима для общего повышении эффективности работы, ускорения пассажиропотока и снижения издержек.

«Одним из обязательных условий деятельности любой страны, тем более такой большой, как Россия, стоит стабильная и надежная работа транспортного комплекса. Важно добиться изменений по всем запланированным направлениям», — заявил премьер-министр.

Мишустин напомнил, что модернизированная транспортная инфраструктура станет залогом развития отрасли и экономики в целом, а также обеспечит достойную жизнь миллионов россиян.

Ранее премьер-министр заявил, что правительство РФ не отказалось от планов модернизации российских школ, несмотря на санкции со стороны недружественных государств.