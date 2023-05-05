Власть 05 мая 2023, 04:14 Мишустин призвал привлечь в экономику России 10 трлн рублей частных инвестиций Мишустин: в экономику России необходимо привлечь около 10 трлн рублей частных инвестиций РИА «Новости»

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За восемь лет объем частных инвестиций в экономику России должен составить не менее 10 триллионов рублей, правительство работает над этим вопросом. Об этом заявил на стратегической сессии по развитию промышленности премьер-министр Михаил Мишустин, его процитировал ТАСС.

«По поручению президента правительство сейчас принимает дополнительные меры, которые помогут значительно увеличить объемы привлекаемых частных средств в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Всего размер вложений за восемь лет должен составить не менее 10 триллионов рублей», — отметил премьер.

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Мишустин добавил, что два триллиона рублей и более приходится на текущий год. Для этих целей в конце марта запустили механизм кластерной инвестиционной платформы. По этой программе бизнес может получить долгосрочные кредиты по льготной ставке.

С апреля правительство расширили программу промышленной ипотеки, которая нацелена на строительство, модернизацию и реконструкцию промышленных помещений. Президент Владимир Путин поручил уточнить ее параметры.