Мишустин призвал не «размазывать по 5 копеек», а выдавать помощь адресно

Россия должна перейти к настоящей адресной поддержке населения. Нужно развивать механизмы «социального казначейства». Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, в стране действует огромное число льгот и пособий для помощи семьям.

«Но необходимо сделать так, чтобы их получали те, кто действительно в этом нуждается, то есть перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки, развивая механизмы „социального казначейства“», — сказал он на совещании по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы. Его процитировал ТАСС.

Премьер считает, что нужно грамотно использовать имеющееся ресурсы, «а не размазывать каждому по пять копеек». По его мнению, в стране должна появиться единая цифровая платформа для работы в социальной сфере. Она поможет узнавать, кому нужно поддержка, и будет осуществлять ее быстро, без лишних документов.

Мишустин напомнил, что пандемия серьезно повлияла на доход россиян. Кабмин в свою очередь предоставил части населения необходимую поддержку. В частности, речь идет о безработных и семьях с детьми.

«Цифровая платформа ФНС позволила провести все необходимые выплаты на детей без личного участия заявителей», — добавил он.

Глава правительства отметил, что по такой же схеме перечисляют деньги на детей от трех до семи лет. Недавно правительство выделило на детские выплаты почти 62 миллиарда рублей.