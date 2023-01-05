Власть 05 января 2023, 12:00 Мишустин призвал к кооперации в сфере инноваций с дружественными странами Премьер-министр Мишустин заявил о важности кооперации с дружественными странами РИА «Новости»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул важность технологической кооперации с дружественными странами в условиях санкций. Об этом глава кабмина сообщил на встрече с гендиректором Фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым, сообщило правительство РФ в Telegram-канале.

«Одна из ключевых задач на ближайшие годы — добиться технологической независимости РФ. <…> Несмотря на санкционное давление, нужно развивать международную кооперацию, в первую очередь с дружественными странами, которых немало», — подчеркнул Мишустин.

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Российский премьер также обратил внимание на важность внедрения новых форм взаимодействия государства, науки и бизнеса, продвижения отечественной продукции.

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Он назвал малые инновационные предприятия драйверами всех индустриально развитых экономик.

Ранее Мишустин счел создание комфортной среды для изобретателей важным для технологического суверенитета РФ.