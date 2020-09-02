Мишустин приедет в Минск 3 сентября

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября посетит Белоруссию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина», — рассказал Лавров во время переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Министра иностранных дел РФ процитировало РИА «Новости».

Макей в ходе переговоров отметил, что Россия взвешенно отреагировала на ситуацию в Белоруссии. Таким образом она помогла республике избежать внешнего вмешательства в дела страны.

Глава МИД Белоруссии отметил, что это дало возможность белорусским властям направить ситуацию в более мирное русло, наладить диалог с гражданами свой страны и наметить пути выхода из сложившегося кризиса.

Несколько недель в Белоруссии проходят протесты. Они начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий лидер страны Александр Лукашенко. Однако не все оказались согласны с результатами. Оппозиция и часть общества потребовали перевыборов. В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что Россия признает итоги выборов и их легитимность.