Власть 24 июля 2023, 07:39 Мишустин прибыл во Владивосток Премьер РФ Мишустин прилетел во Владивосток

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел во Владивосток. С этого города начались рабочие поездки председателя правительства по субъектам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, сообщили в Telegram-канале правительства страны.

Ресурс опубликовал видео, на котором Мишустин выходит из самолета во Владивостоке и его встречают вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По информации ТАСС, в качестве председателя правительства Михаил Мишустин посетил Владивосток впервые.

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Во время этой поездки он, в частности, выступит на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений» и встретится с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф» в кампусе Дальневосточного федерального университета.

Рабочая поездка премьера в ДФО и СФО продлится до 27 июля включительно. Завтра он отправится в Улан-Удэ, где посетит локомотивовагоноремонтный и авиационный заводы, послезавтра Мишустин проведет совещание в Горно-Алтайске по развитию туризма в России, а 27 июля побывает в Норильске на Надеждинском металлургическом заводе и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Айка», информировал РБК. Также планируются встречи с губернаторами и другие мероприятия.