Мишустин предупредил о серьезном ударе по бюджету из-за пандемии

На фоне пандемии коронавируса российская казна недополучит нефтегазовые и другие доходы. Проблемы нарастают, ситуация очень быстро меняется и бюджет страны может получить очень серьезный удар.

Об этом на видеоконференции с фракцией ЛДПР в Госдуме заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что даже уже принятый кабмином список мер придется актуализировать, и подумать о том, что можно еще сделать. Предправительства подчеркнул, что власть отслеживает ситуацию в ежедневном режиме и немедленно реагирует на ее изменения.

Мишустин признал, что уже принятых мер для поддержки бизнеса может оказаться недостаточно. Поэтому кабмин собирает, в том числе, от партий, предложения о новых действиях.

«Нам нужно все объективно спланировать, чтобы и решить задачу обеспечения всех бюджетов — региональных, местных и федерального, — и помочь бизнесу», — резюмировал премьер.

Владимир Путин в обращении к россиянам подчеркнул, что в ближайшие две-три недели прояснятся перспективы развития ситуации с коронавирусной инфекцией. Он высказал уверенность, что государство переживет и эту «заразу».