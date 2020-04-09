Мишустин предупредил о серьезном ударе по бюджету из-за пандемии
Об этом на видеоконференции с фракцией ЛДПР в Госдуме заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что даже уже принятый кабмином список мер придется актуализировать, и подумать о том, что можно еще сделать. Предправительства подчеркнул, что власть отслеживает ситуацию в ежедневном режиме и немедленно реагирует на ее изменения.
Мишустин признал, что уже принятых мер для поддержки бизнеса может оказаться недостаточно. Поэтому кабмин собирает, в том числе, от партий, предложения о новых действиях.
«Нам нужно все объективно спланировать, чтобы и решить задачу обеспечения всех бюджетов — региональных, местных и федерального, — и помочь бизнесу», — резюмировал премьер.
Владимир Путин в обращении к россиянам подчеркнул, что в ближайшие две-три недели прояснятся перспективы развития ситуации с коронавирусной инфекцией. Он высказал уверенность, что государство переживет и эту «заразу».