Мишустин предложил привлекать инвестиции в экономику от ушедших с Запада компаний

Инвестиционную активность в России нужно наращивать во всех секторах экономики. Для этого можно привлекать средства отечественных компаний, которые прекратили свою деятельность за рубежом.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с этой идеей на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Его слова привела пресс-служба кабмина.

Мишустин подчеркнул, что прежде всего необходимо вести работу с российскими инвесторами, которые обладают достаточным количеством средств из-за прекращения работы в недружественных странах.

«Нужно активно их привлекать практически по всем отраслям», — подчеркнул Мишустин.

Председатель правительства отметил, что для повышения устойчивости экономики также нужно создать кластеры научных направлений. Это позволит получать решения, которые лягут в основу отечественной промышленности и технологий для работы в области импортозамещения.

Кроме того, необходимо провести работы по строительству новых логистических маршрутов для снижения затрат на перевозки. Предприятия, которые занимаются промышленным производством, должны получить доступные финансовые инструменты и льготы.

Правительство также взяло под контроль вопрос занятости населения. Для снижения риска роста безработицы кабмин примет дополнительные меры для переобучения россиян и помощи в поиске новой работы.