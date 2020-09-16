Мишустин предложил повысить акцизы на табак

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил для пополнения бюджета в кризис повысить акцизы на табак и в целом увеличить налогообложение «ряда доходных отраслей» и «повысить плату за пользование природными ресурсами». Об этом он заявил на заседании правительства.

«Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики», — приводит РИА «Новости» слова Мишустина.

Глава Кабмина пояснил, что внести изменения в налоговую политику государства нужно, чтобы «обеспечить доходы на реализацию социальных обязательств».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что никаких решений по индексации акцизов на табак в России пока не принимали. Предложение Минфина РФ сейчас только обсуждают.

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев рассказал «360», что индексация акцизов на табачные изделия лишь увеличит число контрафактных сигарет на российском рынке и набьет карманы криминалу. Российский бюджет ничего не получит.