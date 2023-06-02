Власть 02 июня 2023, 16:36 Мишустин предложил нижегородским старшеклассникам решить две задачи Премьер Мишустин предложил две задачи учащимся технопарка «Кванториум Саров»

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Премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Нижегородскую область посетил филиал МГУ в Сарове и встретился со старшеклассниками в детском технопарке «Кванториум Саров». Учащиеся кванториума попросили председателя правительства задать им пару задач. С одной из них ученица справилась за пару секунд, ответа на вторую не дал никто. Видео появилось в Telegram-канале правительства России.

Мишустина попросили сразу предложить самое сложное задание, но он отшутился: «Давайте начнем с задачи попроще, а потом посмотрим».

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Первая задача была про банку и амебу. По условиям, в банке находится амеба и каждую минуту делится на две такие же, их объем и вес одинаков. Вначале Мишустин спросил, сколько амеб пявится в банке через три и четыре минуты. С понятием геометической прогрессии ученики оказались знакомы, правда, назвать формулу затруднились. Затем председатель правительства попросил ответить на вопрос, что будет, если посадить в такую же банку две амебы, при условии что первая банка полностью наполнилась ими за один час 23 минуты.

Уже через пару секунд одна из учениц дала правильный ответ: один час 22 минуты (минута экономится на процессе образования двух амеб из одной).

«Знала», — шутливо предположил Михаил Мишустин.

Следующая задача была сложнее.

«В условиях второй задачи дан X в степени X до бесконечности, равный N, где N — натуральное число», — сообщила пресс-служба правительства.

Премьер попросил старшеклассников прислать ему ответ позже.