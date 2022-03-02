Мишустин предложил IT-компаниям России льготную ипотеку и отсрочку от армии

Работники российских IT-компаний получат отсрочку от армии. Также у них появится возможность взять льготную ипотеку. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях», — сказал он на заседании кабмина. Его процитировал ТАСС.

Он добавил, что IT-компании освободят от уплаты налогов на прибыль на три года, также они не будут проходить проверок. Мишустин подчеркнул, что эти преференции в сфере IT распространят и на производителей мобильных приложений в России.

Премьер подчеркнул, что нельзя допустить снижения темпов развития IT-отрасли в России на фоне вводящихся в ее отношении санкций.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о поддержке развития IT-отрасли России, а также об отсрочке от армии для специалистов этой области и налоговых льготах. Об этом написало РИА «Новости».