Мишустин предложил использовать для оплаты импорта цифровые активы

Для стабильных расчетов за импорт и экспорт следует внедрять цифровые активы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он выступил на стратегической сессии по развитию отечественной финансовой системы, сообщили в правительстве.

«Нам необходимо интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов. Это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт», — сказал он.

Мишустин объявил, что в условиях санкций российской экономике требуется донастройка. Особенно важно сейчас принять среднесрочные меры, направленные на восстановление темпов роста. Для этого нужно продумать комплексное развитие страхового, пенсионного, банковского и фондового секторов.

Премьер-министр также призвал увеличивать долю международных расчетов в рублях, постепенно отказываться от валют недружественных стран, стимулировать вложения в отечественную экономику и создавать новые инструменты для инвестиций.