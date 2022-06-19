Мишустин поздравил медиков с профессиональным праздником

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Премьер-министр поблагодарил врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров за самоотверженный и благородный труд. Обращение появилось на сайте кабмина.

«В любое время дня и ночи вы стараетесь облегчить боль, лечите, спасаете, делаете уникальные операции. Главное — то, что вы возвращаете людям надежду на здоровое будущее, проявляете доброту, терпение, сострадание, дарите пациентам часть своего сердца и души», — обратился Мишустин к медикам.

По его мнению, не только уникальные способности и трудолюбие, но и чуткость, отзывчивость медработников имеют огромное значение для сохранения жизни и здоровья пациентов.

«В ваших руках, без преувеличения, будущее миллионов граждан нашей большой страны», — заметил премьер-министр.

Михаил Мишустин добавил, что для большинства медиков их профессия — любимое дело и образ жизни, а не просто работа.

Он подчеркнул, что перед здравоохранением стоят серьезные и важные задачи.

«Обеспечение доступности медицинской помощи, ее безопасности и качества, внедрение новых технологий, совершенствование системы непрерывного образования, проведения аккредитации. А также привлечение в отрасль молодых специалистов, повышение их мастерства», — перечислил председатель российского правительства.

Мишустин отметил, что эти вопросы находятся в центре внимания властей. В стране создаются новые медучреждения, модернизируется их инфраструктура, открываются современные больницы и поликлиники с новейшим оборудованием.