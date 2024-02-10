Власть 10 февраля 2024, 14:41 Мишустин поздравил дипломатов с праздником Мишустин: у России в приоритете расширить партнерство с дружественными странами Freepik

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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем дипломатического работника. Политик подчеркнул, что сотрудники МИД России с честью выполняют свою работу в сложной геополитической обстановке.

«Российская внешнеполитическая служба обеспечивает защиту национальных интересов на международной арене», — заявил он.

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Приоритетом, по мнению Мишустина, остается расширение торгово-экономического сотрудничества России с дружественными странами. Важна дипломатическая помощь в защите интересов российского бизнеса за рубежом.

Премьер-министр пожелал сотрудникам и ветеранам дипведомства здоровья, счастья и благополучия. Мишустин добавил, что уверен — российские дипломаты и впредь будут работать с полной отдачей, добиваясь «высоких результатов на благо Родины».

Ранее президент Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что сотрудники МИД всегда отстаивали интересы родины на международной арене, несмотря на трудности.

День дипломатического работника ежегодно отмечают в России 10 февраля. Праздник установили указом президента от 31 октября 2002 года.