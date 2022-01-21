Мишустин потребовал от правительства не допускать нехватки лекарств от коронавируса

Ситуация, когда может не хватить лекарств от коронавируса, не должна произойти. С таким заявлением премьер-министр Михаил Мишустин обратился к правительству.

«Прошу Министерство здравоохранения согласовывать распределение централизованно закупаемых медикаментов с [вице-премьером] Татьяной Алексеевной Голиковой, которая возглавила созданную по нашему решению оперативную рабочую группу. Надо очень внимательно контролировать наличие препаратов и не допустить их нехватки», — сказал он на заседании с правительством. Его процитировал ТАСС.

Мишустин напомнил, что «омикрон»-штамм коронавируса очень заразен, поэтому всем заболевшим амбулаторно должна быть оказана необходимая медицинская помощь. В связи с этим принято решение выделить на лекарства для этих пациентов еще 15 миллиардов рублей.

Средства поступят в региональные поликлиники, больницы и федеральные медицинские организации.

За последние сутки в России выявили рекордные 49 513 случаев коронавируса. Только в Москве заразились коронавирусом 15 987 человек.