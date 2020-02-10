Мишустин потребовал от правительства не тратить резервные деньги

Михаил Мишустин заявил, что министерства не должны обещать деньги на расходы из резерва. Премьер-министр отметил, что по возможности нужно действовать в рамках принятого бюджета.

Мишустин отметил, что бюджет на следующие три года принят, выверен и сбалансирован. Он является гарантом стабильности российской экономики. В него заложены средства на необходимые траты и выполнение нацпроектов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Министр напомнил о резервном фонде правительства. Его средства рассчитаны на непредвиденные расходы. В основном речь идет о чрезвычайных ситуациях. Это должны помнить министры, руководители федеральных органов исполнительной власти.

«…необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний направлять средства резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий», — заявил глава Кабмина. Он подчеркнул, что настаивает на строгой бюджетной дисциплине.

Ранее Мишустин рассказал, что правительство выделило более 71 миллиарда рублей на выплаты ветеранам. Каждый из них получит 75 тысяч рублей в честь 75-летия Победы.