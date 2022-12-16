Власть 16 декабря 2022, 15:11 Мишустин поручил внести документы для обновления льготной ипотеки Премьер Мишустин поручил до 20 декабря внести документы для льготной ипотеки в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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В России необходимо обеспечить выполнение инициативы президента Владимира Путина по продлению льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Для этого он поручил подготовить и внести документы до 20 декабря.

Речь идет о продлении программы льготной ипотеке по ставке до 8% годовых.

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«Также по поручению Президента расширим доступ к семейной ипотеке под 6% для семей, у которых как минимум два ребенка младше 18 лет», — рассказал Мишустин.

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Он добавил, что банки будут предоставлять льготные кредиты по ставке 2% годовых на квартиры в новостройках для жителей республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Для того, чтобы ипотечные программы на этих условиях действовали с нового года, Минфин должен внести документы в правительство до 20 декабря, уточнил Михаил Мишустин.

Более 300 тысяч семей улучшат жилищное положение благодаря продлению программы льготной ипотеки, заявил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. По его словам, мера позволит избежать падения спроса на жилье, сообщило РИА ФАН.

Введение ипотеки по ставке 2% для жителей новых регионов анонсировал Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что пока на освобожденных территориях объемы жилищного строительства ограничены.