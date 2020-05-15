Мишустин поручил следить за выплатами каждому медику
Доклад о том, как обстоит ситуация с получением медиками денег, Мишустину должны представить в понедельник. Об этом сообщило РИА «Новости».
Глава Федерального казначейства Роман Артюхин заявил, что все дополнительные выплаты медицинским работникам во всех российских регионах выполнены. Речь идет о перечислениях за март–апрель, уточнил «Интерфакс».
Мишустин положительно оценил исправление ситуации по доведению средств до медучреждений.
«Нужно мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику», — добавил премьер-министр.
Он обратил особое внимание на то, что случаи с задержками любых выплат врачам повторяться впредь не должны.
Казначейство должно будет отчитаться о получении выплаты каждым медиком, а не только о доведении средств до клиник.
Кроме того, Мишустин предложил создать на портале госуслуг раздел, где медработники смогут рассказать о проблемах с получением дополнительных выплат за работу с коронавирусом. Положенных выплат в том числе требовали нижегородские работники скорой. В Минздраве советовали не экономить на выплатах медикам за работу с больными COVID-19.