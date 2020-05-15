    15 мая 2020, 11:55

    Мишустин поручил следить за выплатами каждому медику

    Александра Ломейко

    Получение выплат каждым медработником необходимо проконтролировать. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с задержками любых выплат врачам повторяться не должна.
    Мишустин поручил следить за выплатами каждому медику

    Доклад о том, как обстоит ситуация с получением медиками денег, Мишустину должны представить в понедельник. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Глава Федерального казначейства Роман Артюхин заявил, что все дополнительные выплаты медицинским работникам во всех российских регионах выполнены. Речь идет о перечислениях за март–апрель, уточнил «Интерфакс».

    Мишустин положительно оценил исправление ситуации по доведению средств до медучреждений.

    «Нужно мониторить ситуацию с выплатами каждому медработнику», — добавил премьер-министр.

    Он обратил особое внимание на то, что случаи с задержками любых выплат врачам повторяться впредь не должны.

    Казначейство должно будет отчитаться о получении выплаты каждым медиком, а не только о доведении средств до клиник.

    Кроме того, Мишустин предложил создать на портале госуслуг раздел, где медработники смогут рассказать о проблемах с получением дополнительных выплат за работу с коронавирусом. Положенных выплат в том числе требовали нижегородские работники скорой. В Минздраве советовали не экономить на выплатах медикам за работу с больными COVID-19.