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    01 июля 2021, 20:38

    Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников — СМИ

    Нина Петлинова

    Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию сотрудников федеральных органов исполнительной власти. Чиновникам, которые сделали прививку больше шести месяцев назад, он поручил провести ревакцинацию.

    Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников — СМИ

    Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в кабинете министров.

    «Оно (поручение — прим. ред.) предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах», — процитировало агентство слова собеседника.

    Близкий к правительству источник РБК уточнил, что Мишустин дал поручение 17 июня, после заседания кабинета министров. При этом о сроках проведения вакцинации и количестве чиновников, которые должны получить прививку, в документе не говорилось.

    Источник в одном из министерств рассказал изданию, что сейчас никто не обязывает чиновников вакцинироваться.

    «Разослали приглашения на вакцинацию, но давления никакого нет. Собирают по подразделениям данные о числе уже вакцинированных, желающих вакцинироваться и переболевших», — отметил он.

    Обязательную вакцинацию от коронавируса ранее ввели для отдельных категорий граждан в нескольких регионах страны. Раньше всех эту меру приняли власти Москвы и Подмосковья. Речь идет о вакцинации сотрудников сферы услуг, которые постоянно контактируют с большим количеством посетителей. До 15 июля работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников первым компонентом препарата, а до 15 августа — вторым.