Премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию сотрудников федеральных органов исполнительной власти. Чиновникам, которые сделали прививку больше шести месяцев назад, он поручил провести ревакцинацию.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в кабинете министров.

«Оно (поручение — прим. ред.) предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах», — процитировало агентство слова собеседника.

Близкий к правительству источник РБК уточнил, что Мишустин дал поручение 17 июня, после заседания кабинета министров. При этом о сроках проведения вакцинации и количестве чиновников, которые должны получить прививку, в документе не говорилось.

Источник в одном из министерств рассказал изданию, что сейчас никто не обязывает чиновников вакцинироваться.

«Разослали приглашения на вакцинацию, но давления никакого нет. Собирают по подразделениям данные о числе уже вакцинированных, желающих вакцинироваться и переболевших», — отметил он.

Обязательную вакцинацию от коронавируса ранее ввели для отдельных категорий граждан в нескольких регионах страны. Раньше всех эту меру приняли власти Москвы и Подмосковья. Речь идет о вакцинации сотрудников сферы услуг, которые постоянно контактируют с большим количеством посетителей. До 15 июля работодатели должны обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников первым компонентом препарата, а до 15 августа — вторым.