Мишустин поручил обеспечить подготовку плана по развитию российского ПО до октября

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 октября обеспечить подготовку плана по развитию и внедрению российского ПО. Эта информация появилась на сайте правительства.

Михаил Мишустин посетил Тверской вагоностроительный завод. Во время поездки он отметил, что сегодня цифровая платформа для промышленности — это то, чем занимается весь мир.

«До 1 октября Минпромторгу и Минцифры предстоит обеспечить подготовку плана мероприятий по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного программного обеспечения, включая создание мультисервисной модульной промышленной платформы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что она позволяет соединить крупных заказчиков и разработчиков современных программно-технических решений.

По предварительным данным, проекты, которые войдут в план мероприятий и будут реализовываться в рамках мультисервисной модульной промышленной платформы, получат поддержку по линии национальной программы «Цифровая экономика».

Несколько дней назад премьер-министр РФ побывал в Комсомольске-на-Амуре и осмотрел детский больничный комплекс, строительство которого заморожено. Мишустин пообещал, что деньги на строительство больницы найдутся в федеральном бюджете.