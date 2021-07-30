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    30 июля 2021, 09:30

    Мишустин поручил обеспечить подготовку плана по развитию российского ПО до октября

    Анастасия Калинина

    Премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 октября обеспечить подготовку плана по развитию и внедрению российского ПО. Эта информация появилась на сайте правительства.

    Мишустин поручил обеспечить подготовку плана по развитию российского ПО до октября

    Михаил Мишустин посетил Тверской вагоностроительный завод. Во время поездки он отметил, что сегодня цифровая платформа для промышленности — это то, чем занимается весь мир.

    «До 1 октября Минпромторгу и Минцифры предстоит обеспечить подготовку плана мероприятий по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного программного обеспечения, включая создание мультисервисной модульной промышленной платформы», — говорится в сообщении.

    В пресс-службе отметили, что она позволяет соединить крупных заказчиков и разработчиков современных программно-технических решений.

    По предварительным данным, проекты, которые войдут в план мероприятий и будут реализовываться в рамках мультисервисной модульной промышленной платформы, получат поддержку по линии национальной программы «Цифровая экономика».

    Несколько дней назад премьер-министр РФ побывал в Комсомольске-на-Амуре и осмотрел детский больничный комплекс, строительство которого заморожено. Мишустин пообещал, что деньги на строительство больницы найдутся в федеральном бюджете.