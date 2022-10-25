Мишустин поручил Голиковой взять на себя контроль над медпомощью и реабилитацией военных | 360°

25 октября 2022, 18:53
Мишустин поручил Голиковой взять на себя контроль над медпомощью и реабилитацией военных
Мишустин разграничил между вице-премьерами задачи в рамках координационного совета
Вице-премьера Татьяну Голикову в рамках работы Координационного совета по обеспечению потребностей военнослужащих назначили ответственной за выплаты денежного довольствия, медицинское обеспечение и реабилитацию резервистов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Дмитрий Григоренко будет заниматься вопросами финансирования и нормативного регулирования. Денис Мантуров, как руководитель рабочей группы, возьмет под свое начало вопросы поставок вооружения, обеспечение вещами и продовольствием мобилизованных. Создание казарм, учебных баз и другой инфраструктуры закрепили за Маратом Хуснуллиным.
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Ранее Мишустин рассказал о главных целях Координационного совета по обеспечению армии.
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Кроме того, Мишустин поручил создать систему контроля за обеспечением довольствием ВС РФ, написали «Известия».
Военные
Михаил Мишустин
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