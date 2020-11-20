Мишустин поправил научного сотрудника, назвавшего Путина его коллегой

Научный сотрудник в беседе с Михаилом Мишустиным назвал президента Владимира Путина его коллегой. Но премьер-министр поправил его и уточнил: не коллега, а «наш руководитель».

Представитель ядерного института начал рассказывать о создании проекта NICA. Он сообщил, что восемь лет назад коллега Михаила Мишустина был в этом месте, когда в нем еще ничего не было.

«Не коллега, а наш руководитель», — передает РИА «Новости» слова премьер-министра.

После этого ученый исправился и продолжил свой рассказ.

В пятницу в Дубне запустили ускоритель для коллайдера NICA. С его помощью ученые смогут изучить Вселенную после Большого взрыва, который произошел порядка 13 миллиардов лет назад. На мероприятии присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, за запуском наблюдали специалисты из Болгарии и Белоруссии, эксперты из Дубны, Томска, Новосибирска и Санкт-Петербурга — все они работают на проектом.

Проект «Комплекс NICA» представили на заседании правительственной комиссии по инновациям и высоким технологиям девять лет назад.