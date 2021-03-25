Мишустин пообщался с принцем Чарльзом на параде в Афинах. Видео

Премьер-министр России пообщался с британским наследным принцем Чарльзом. Они приняли участие в военном параде в Афинах по случаю Дня независимости.

Мишустин и Чарльз пересеклись и немного побеседовали перед началом парада на площади Синтагма в Афинах. Видео встречи опубликовал канал «Кремлевский пул РИА» в Twitter.

Греция в этом году отмечает 200-летие начала национально-освободительной революции 1821–1829 годов. На праздник пригласили представителей стран, которые поддержали греков во время борьбы за национальную независимость. На параде присутствовали от Великобритании принц Чарльз, от Франции — министр обороны Флоранс Парли, от Кипра — Никос Анастасиадис.

Михаила Мишустина в среду, 24 марта, наградили золотой медалью Афин в знак признания вклада русского народа в борьбу за освобождение Греции.

С 22 марта Греция увеличила квоту на въезд россиян. Теперь могут посещать четыре тысячи российских туристов в неделю. Раньше их число равнялось 500.Отменить квоту на въезд для жителей России власти Грецию планируют в мае.