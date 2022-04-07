Мишустин пообещал вновь увеличить пенсии и повысить МРОТ

Цены на товары продолжают расти. В связи с этим правительство вновь повысит пенсии и увеличит минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления с отчетом правительства в Госдуме. Главу кабмина процитировало РИА «Новости».

Также премьер-министр отметил, что ажиотажный спрос, который наблюдался в России с конца февраля по март, спал. Это произошло благодаря слаженной работе правительства.

«Системные меры правительства, Минпромторга, Мин­сельхоза, ФАС, руководителей регионов, добросовестных продавцов дали определенный результат. Нам удалось остановить панику», — сказал глава кабмина.

Однако рост цен сдержать не удалось. В связи с этим правительство вновь проиндексирует пенсии, а также поднимет МРОТ и уровень прожиточного минимума.

«Рост цен сохраняется. И здесь важно поддержать людей. По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума», — подчеркнул Мишустин.

О том, как сильно вырастут эти показатели, пока неизвестно. В последний раз правительство подняло размер пенсий 1 апреля. Следующую индексацию планируют на май.