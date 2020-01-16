Мишустин пообещал слушать советы Жириновского, но быть честным

Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Будущий глава правительства поблагодарил правительство и пообещал быть честным.

«Обещаю также давать аргументированные ответы, которые есть в голове. Конечно, учту советы Владимира Вольфовича „поаккуратнее“, но лучше честно. И в этом смысле хочу заверить вас, что буду готовиться к апрелю, чтобы детально ознакомить вас с тем курсом, который правительство РФ возьмет, и надеюсь, что вы одобрите это. Спасибо еще раз за поддержку», — сказал Мишустин после голосования депутатов.

Михаил Мишустин с 2010 года возглавлял Федеральную налоговую службу. 15 января президент Владимир Путин предложил ему стать новым премьер-министром после отставки правительства Дмитрия Медведева.

Чтобы заручиться поддержкой Госдумы, Мишустину нужно было 226 голосов. За нового главу правительства проголосовали 383 депутата, против не высказался никто, 41 человек воздержался. Мишустина не поддержали депутаты КПРФ, поскольку ранее глава партии Геннадий Зюганов сказал, что у кандидата нет программы правительства и они не знают, кто войдет в новый Кабинет министров.