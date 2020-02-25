Мишустин пообещал позаботиться о доходах россиян и экономике

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ключевыми задачами правительства являются увеличение доходов россиян и повышение темпа роста экономики.

Этот вопрос был затронут на собрании Совета по стратегическому развитию Курганской области сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что это также скажется на улучшении по другим направлениям: в образовании, науке, инновациях, социальной сфере и бизнесе.

По словам Мишустина, кабинет министров решает задачи, которые поставлены президентом Владимиром Путиным, в том числе изложенные в нацпроектах. Премьер предупредил, что затягивание сроков по нацпроектам недопустимо.

Ранее Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы по развитию проблемных регионов и обещал лично объездить страну. Изначально регионам планируется выделять по пять миллиардов рублей из федерального бюджета.