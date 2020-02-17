Мишустин подписал заявление Войтенко об увольнении

Войтенко написал заявление на увольнение с должности замглавы Минкомсвязи по собственному желанию.

Распоряжение премьера датировано 15 февраля.

Напомним, назначение на эту должность Олег Войтенко получил 20 июля 2018 года. Ранее он был заместителем главы Аналитического центра при правительстве РФ.