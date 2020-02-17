Мишустин подписал заявление Войтенко об увольнении
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял отставку заместителя министра связи страны Олега Войтенко. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.
Войтенко написал заявление на увольнение с должности замглавы Минкомсвязи по собственному желанию.
Распоряжение премьера датировано 15 февраля.
Напомним, назначение на эту должность Олег Войтенко получил 20 июля 2018 года. Ранее он был заместителем главы Аналитического центра при правительстве РФ.