Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об открытии границы с Абхазией. Попасть в соседнюю страну можно будет уже с 1 августа.

«С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию», — сообщается на сайте правительства России.

Также уточняется, что решение об открытии границы с Абхазией было принято 31 июля на заседании оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Участники заседания оценили санитарно-эпидемиологическую обстановку в Абхазии, а также обсудили, готова ли инфраструктура страны принять туристов из России. При принятии решения учитывались рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора.

Также с 1 августа Россия открывает границы с Турцией, Великобританией и Танзанией. Первые рейсы уже отправились в эти страны, а ночью во Внуково приземлился самолет из Стамбула.

Кроме того, появилась информация, что с 15 августа возобновится авиасообщение с Швейцарией. Рейсы из Москвы в Женеву будут летать раз в неделю.