Мишустин переназначил Белозерова на должность гендиректора РЖД

Глава российского правительства Михаил Мишустин переназначил Олега Белозерова на должность генерального директора РЖД. Распоряжение о переназначении было опубликовано на сайте правительства России.

РЖД Олег Белозеров возглавил в 2015 году.

«Олег Белозеров назначен генеральным директором — председателем правления ОАО „РЖД“. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в размещенном сообщении. Согласно документу, срок полномочий Белозерова на указанном посту составит пять лет, добавляется на сайте кабмина.

На пост главы РЖД Белозеров пришел из министерства транспорта России. Там он занимал пост первого заместителя министра. Белозеров занял пост президента РЖД. Эта должность была переименована в генерального директора в 2017 году.

Президент России Владимир Путин 26 марта назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. 28 марта Мельниченко отправил правительство региона в отставку. Этим же постановлением он поручил членам правительства исполнять свои полномочия до формирования нового состава. Это стало первым постановлением Мельниченко на должности врио губернатора.