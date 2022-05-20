Мишустин озвучил цель антироссийских санкций Запада

Западные санкции против РФ являются нелегитимными, западные страны хотят парализовать торговые связи с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Запад пытается изолировать нас от мировой экономики, но сделать это не удастся. Мы адаптируемся к новым реалиям и обеспечим поступательное развитие экономики. России не привыкать работать в санкционных условиях, и они не помешают нам укреплять конструктивное взаимодействие с нашими друзьями и партнерами», — сказал он на заседании Совета глав правительств СНГ. Его процитировало РИА «Новости».

Мишустин заявил, что недружественные страны хотят ограничить национальный суверенитет России, разрушить основы государства. Также в их планах сохранить любой ценой иллюзию доминирования США и коллективного Запада в глобальной экономике и политике, получить неконкурентные преимущества. Кроме того, они не хотят допустить появления системы справедливых и равноправных межгосударственных отношений.

Премьер высказал мнение, Запад намерен подчинить своей воле всех несогласных с такими претензиями на гегемонию

«Недружественные страны не скрывают намерений парализовать внешние торговые связи с Россией, нанести максимальный ущерб экономическому и социальному развитию», — заметил он.

По его словам, санкционные ограничения с учетом ответных мер России бумерангом бьют по самому Западу. При этом он подчеркнул, что с точки зрения международного права введенные ограничительные меры полностью нелегитимны.