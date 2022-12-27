27 декабря 2022, 17:37
Мишустин оценил работу промышленных предприятий по обеспечению российской армии
Премьер Мишустин: работа промышленных предприятий в интересах СВО существенно усилилась
Деятельность предприятий промышленного комплекса в интересах специальной военной операции значительно усилилась за два месяца работы координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил страны. Об этом 27 декабря заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании совета, сообщил ТАСС.
Он отметил, что предстоит «еще немало сделать».
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«Рост производства наблюдается по широкой номенклатуре товаров», — сказал Мишустин.
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По его словам, добиться результатов помогло устранение некоторых технологических проблем в производственных процессах. За несколько месяцев в стране удалось наладить поставки вооружений в ВС России, военной спецтехники, а также снабдить бойцов средствами индивидуальной бронезащиты и необходимыми комплектами вещей на все сезоны.
Российское правительство планирует проверить расходование средств на нужды спецоперации. Речь идет о ресурсах, которые предназначались на ремонт и производство оружия, военной и спецтехники, закупку горюче-смазочных материалов, пояснил Мишустин.
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