Мишустин отправил в отставку замглавы Минприроды

Заместитель главы Минприроды Евгений Киселев покинул свою должность. Распоряжение об его отставке подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Освободить Киселева Евгения Аркадьевича от должности заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федерального агентства по недропользованию», — сказано в документе, опубликованном на официальном сайте правительства.

Причиной решения об отставке стало упразднение должности. Мишустин подписал распоряжение 25 июня. Теперь временно исполнять обязанности главы Роснедр будет Евгений Петров, отметило Ura.ru.

«Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федерального агентства по недропользованию на заместителя руководителя этого агентства Петрова Евгения Игнатьевича», — распорядился премьер-министр.

Ранее Петров занимал должность заместителя Киселева, который стал главой Роснедр и заместителем главы Минприроды зимой 2016 года. До этого Киселев был временно исполняющим обязанности руководителя Роснедр.