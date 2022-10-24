Мишустин освободил от должности замминистра транспорта Суханова | 360°

24 октября 2022, 17:56
Мишустин освободил от должности замминистра транспорта Суханова
Премьер-министр Мишустин освободил Суханова от должности замглавы Минтранса по его просьбе
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Суханова от должности замглавы Минтранса. Об этом сказано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Суханов отвечал за транспортную безопасность. Как подчеркивается в документе, который подписал Мишустин, заместителя министра транспорта России освободили от должности по его просьбе.
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Об отставке Суханова стало известно 20 октября. По данным нескольких источников, причиной ухода с поста стала авария на Крымском мосту. Прогнозировалось, что Суханов покинет должность замглавы Минтранса до конца прошлой недели. Не исключалось, что ситуация с составом руководства ведомства может затянуться или измениться.
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Мишустин 24 сентября назначил Надежду Преподобную заместителем министра культуры России. Одновременно с этим премьер-министр освободил от занимаемой должности Ольгу Ярилову, написал RT.
Минтранс РФ
Михаил Мишустин
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