Мишустин официально уволил замглавы Овсянникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил с должности заместителя главы Минпромторга Дмитрия Овсянникова. В начале апреля чиновник оказался в центре скандала и был исключен из рядов партии «Единая Россия».

Распоряжение опубликовал Telegram-канал «Единой России».

«Освободить Овсянникова Дмитрия Владимировича от должности заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с сокращением этой должности», — сказано в документе.

Овсянников 5 апреля устроил скандал в аэропорту Ижевска и нахамил патрульным. Его задержали и обвинили в мелком хулиганстве. Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал его поведение недопустимым и пообещал, что Овсянников больше не будет работать в ведомстве.

Секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак заявил, что оправдания поведению госчиновника нет и быть не может. Овсянников был исключен из партии 8 апреля.