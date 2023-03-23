Важное 23 марта 2023, 12:11 Мишустин обвинил Запад в подрыве «Северных потоков» Премьер-министр России Мишустин обвинил Запад в подрыве «Северных потоков» РИА «Новости»

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Западные страны в прошлом году пошли на все, пытаясь навредить России. В частности, они взорвали «Северные потоки». Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написал ТАСС.

«Не брезговали никакими средствами. Взорвали нити газопровода „Северный поток“», — сказал он во время выступления с ежегодным докладом правительства в Государственной Думе.

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По его словам, также происходили аресты счетов, Россию отключали от системы международных расчетов, банковскую и другую экономическую деятельность РФ пытались заблокировать. Мишустин напомнил, что российской стороне долгое время говорили о святости и неприкосновенности частной собственности.

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«Но сегодня имущество, деньги наших людей и компаний арестовывают только потому, что они из России», — подчеркнул премьер.

Диверсии на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Расследование причин случившегося продолжается, но Россию к нему не допустили. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что за подрывами газопроводов стоят Соединенные Штаты.