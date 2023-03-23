23 марта 2023, 14:48
Мишустин обвинил противников РФ в мощнейшем санкционном ударе по России в 2022 году
Мишустин заявил, что по России в 2022 году нанесли сильный санкционный удар
Противники России в 2022 году нанесли по ее экономике сильнейший в новейшей истории санкционный удар. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его процитировало РИА «Новости».
Он озвучил такою оценку событий прошлого года в ходе выступления перед Госдумой. Там Мишустин представил отчет о работе правительства РФ в 2022 году.
Реклама
«По России был нанесен санкционный удар. Равного по силе которому в новейшей истории не было», — сказал он.
Реклама
Также Мишустин предположил, что тяжесть от последствий рестрикций осознали все присутствующие на мероприятии.
При этом он отметил, что спад в российской экономике оказался умеренным. Само снижение показателей премьер назвал неизбежным из-за внешних обстоятельств.
Также Мишустин напомнил, что международные организации спрогнозировали рост ВВП выше значений развитых стран уже к 2024 году.
Михаил Мишустин
Экономика
Реклама
Реклама