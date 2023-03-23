Власть 23 марта 2023, 14:48 Мишустин обвинил противников РФ в мощнейшем санкционном ударе по России в 2022 году Мишустин заявил, что по России в 2022 году нанесли сильный санкционный удар Фото: Государственная Дума

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Противники России в 2022 году нанесли по ее экономике сильнейший в новейшей истории санкционный удар. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его процитировало РИА «Новости».

Он озвучил такою оценку событий прошлого года в ходе выступления перед Госдумой. Там Мишустин представил отчет о работе правительства РФ в 2022 году.

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«По России был нанесен санкционный удар. Равного по силе которому в новейшей истории не было», — сказал он.

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Также Мишустин предположил, что тяжесть от последствий рестрикций осознали все присутствующие на мероприятии.

При этом он отметил, что спад в российской экономике оказался умеренным. Само снижение показателей премьер назвал неизбежным из-за внешних обстоятельств.

Также Мишустин напомнил, что международные организации спрогнозировали рост ВВП выше значений развитых стран уже к 2024 году.