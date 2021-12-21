Мишустин обсудил подготовку к Российскому инвестиционному форуму на совещании с вице-премьерами

Власти продолжают готовиться к проведению Российского инвестиционного форума в 2022 году. Специалисты уже разработали новый логотип, сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

«Мы запустили новый логотип форума „Сириус-22“, так как местом проведения является федеральная территория „Сириус“, которая образована по решению президента», — сказал Чернышенко во время оперативного совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Он отметил, что сейчас подготовка к проведению форума находится в активной фазе. К работе привлекли несколько тысяч участников, а также более тысячи журналистов и 500 спикеров с модераторами.

«В повестку форума от региональных и федеральных органов власти поступило сейчас более 200 предложений. Их сбор продолжается. Сформировано более 40 сессий по пяти национальным целям», — сообщил зампред правительства.

По словам Чернышенко, за последние 20 лет форум приобрел уникальный опыт. Сейчас площадка является пространством для совместной работы бизнеса и власти. Свое участие в форуме уже подтвердили 60 регионов страны.