Мишустин обратился к иностранным компаниям, раздумывающим об уходе из РФ

Россия все еще открыта для конструктивного диалога с иностранным бизнесом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с докладом об итогах работы в 2021 году. После высказываний по теме он перешел к «решениям сегодняшнего дня».

«Хотел бы с этой трибуны отдельно обратиться к иностранным компаниям, тем, кто еще размышляет, уйти или остаться работать в нашей стране. Россия по-прежнему открыта для конструктивного диалога», — отметил Мишустин.

Он подчеркнул, что власти России уважают труд, вложенный иностранными компаниями в их проекты на территории РФ.

«Но если вы все-таки будете вынуждены уйти, предприятие должно продолжить работу. Ведь оно дает рабочие места, там трудятся наши граждане», — отметил премьер-министр.

Он констатировал, что уровень жизни людей не может зависеть от «причуд иностранных политиков». Сохранение рабочих мест Мишустин назвал одним из приоритетов российской экономики на данный момент.

Мишустин упомянул о том, что западные санкции 2022 года «носят беспрецедентный характер». Количество ограничений против России превосходит когда-либо введенные в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше шести тысяч.

«Наши бывшие партнеры будто соревновались, кто быстрее выпустит ограничительные меры. Выпускали практически ежедневно. Целью было создать панику <…> и отбросить нас на годы и даже десятилетия назад, отрезать от мира, нанести удар по уровню жизни», — добавил премьер.

По его словам, сценарий разрушения российской экономики не сбылся.