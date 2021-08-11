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    11 августа 2021, 18:40

    Мишустин обозначил параметры особого налогового режима на Курилах

    Александр Блинов

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Сахалинскую область поручил подготовить предложения по введению особого налогового режима на Курильских островах и обозначил его параметры. Об этом сообщили на сайте правительства.

    Мишустин обозначил параметры особого налогового режима на Курилах

    Особый налоговый режим на Курилах предполагает, что организации освободят от уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество, а также транспортного и земельного налогов. Кроме того, на островах планируется ввести свободную таможенную зону, а ставки обязательных платежей по страховым взносам установить в размере 7,6%.

    Мишустин поручил представить предложения по созданию такого режима в правительство до 1 сентября. Отчитаться должны Минфин, Минвостокразвития и Минэкономразвития. Они должны подготовить предложения совместно с правительством Сахалинской области.

    Июльская поездка Мишустина на Курилы возмутила японские власти, которые в связи с этим даже выразили России протест. В Токио заявляли, что когда узнали о планируемом визите Мишустина на Курильские острова, то призывали отказаться от этой поездки.