Мишустин обозначил параметры особого налогового режима на Курилах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Сахалинскую область поручил подготовить предложения по введению особого налогового режима на Курильских островах и обозначил его параметры. Об этом сообщили на сайте правительства.

Особый налоговый режим на Курилах предполагает, что организации освободят от уплаты налога на прибыль, НДС, налога на имущество, а также транспортного и земельного налогов. Кроме того, на островах планируется ввести свободную таможенную зону, а ставки обязательных платежей по страховым взносам установить в размере 7,6%.

Мишустин поручил представить предложения по созданию такого режима в правительство до 1 сентября. Отчитаться должны Минфин, Минвостокразвития и Минэкономразвития. Они должны подготовить предложения совместно с правительством Сахалинской области.

Июльская поездка Мишустина на Курилы возмутила японские власти, которые в связи с этим даже выразили России протест. В Токио заявляли, что когда узнали о планируемом визите Мишустина на Курильские острова, то призывали отказаться от этой поездки.