23 ноября 2023, 17:48
Мишустин обозначил главные задачи правительства на следующий год
Мишустин назвал укрепление финансовой устойчивости России задачей на 2024 год
Повышение технологического суверенитета и финансовой устойчивости станет одной из ключевых задач России в 2024 году. Об этом на заседании кабмина заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
«В зоне особого внимания — укрепление технологического суверенитета и финансовой устойчивости, вопросы развития образования и медицины, помощь семьям с детьми», — сказал он.
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Премьер-министр подчеркнул, что улучшение жизни людей находится в основе планов правительства.
«Для государства это безусловный приоритет, перед гражданами все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме», — добавил Мишустин.
Также в числе основных задач глава кабмина назвал возведение современной инфраструктуры, в том числе в сфере интеграции новых субъектов страны.
Ранее президент России Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.
Михаил Мишустин
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