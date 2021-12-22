Мишустин объяснил высокую инфляцию в России

Причинами высокой инфляции в России стали внешние факторы, когда другие страны нарушают установленные макроэкономические параметры. Как сообщил ТАСС, об этом на встрече с членами экспертного совета при правительстве России заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что власти сейчас принимают системные меры для того, чтобы справиться с ростом цен. Но сама ситуация очень нестабильная. При этом большую роль играют внешние факторы.

«Инфляция у нас в основном импортируемая», — заявил Мишустин. Он пояснил, что многие страны нарушают макроэкономические параметры, по которым живет мир.

В качестве примера глава правительства привел накачку экономики деньгами для стимулирования потребительского спроса, как это происходит в некоторых государствах. Все это сильно влияет на мировую экономику и, как следствие, на национальные валюты.

«Это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары», — заявил Мишустин.

Он добавил, что Россия оказалась в ситуации, когда высокие цены — это «плата за открытость экономики».

По оценке Центрального банка России, в ноябре уровень годовой инфляции составил 8,4%. По данным Министерства экономического развития, к 13 декабря этот показатель снизился до 8,11%.