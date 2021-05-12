Мишустин объяснил ускорение инфляции в России

Из-за увеличения российскими экспортерами цен на товары вслед за мировыми инфляция в России ускорилась. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, необеспеченные товарами деньги на рынке и низкие процентные ставки «разогнали инфляцию в мире». В частности, подорожали продукты питания. Многие бизнесмены не захотели терять выгоду и подняли вслед за миром внутренние цены.

«А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего на социально значимые товары», — сказал Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году. Его процитировал ТАСС.

Премьер добавил, что кабмин применил гибкий подход для сдерживания цен на социально значимые продукты. Для части продовольственных товаров ввели долгосрочные компенсационные механизмы, которые снижают зависимость внутренних цен от мировых. Эта экспортная пошлина в виде субсидий теперь возвращается производителям. Кроме того, правительство выделило 15 миллиардов рублей на поддержку производителей сахара, муки, хлеба и другого агробизнеса.