Мишустин объяснил, как знание о СОVID-19 заранее повлияло бы на его карьеру

«Знаете, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Я с юмором ответил на ваш вопрос. Но, понимаете, предложение занять пост председателя правительства, наверное, не оценивается по рискам того, что случится после», — процитировал политика сайт NEWS.ru.

Он подчеркнул, что предложение стать премьером свидетельствует о доверии со стороны президента России Владимира Путина. По его словам, в таких случаях думаешь только о том, как оправдать ожидания народа. Мишустин уточнил, что знание о будущих трудностях не могло повлиять на его решение.

Премьер заметил, что любая серьезная должность требует большой ответственности. Как он считает, лидерство нужно воспринимать как необходимость много работать.

Ранее Мишустин заявил, что страна ведет системную борьбу с новой инфекцией. Он рассказал, что у правительства в планах вывести «Спутник V» и другие отечественные вакцины от коронавируса на международный рынок.