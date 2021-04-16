Мишустин не исключил возобновления авиасообщения с Белоруссией

Россия надеется на постепенное восстановление авиасообщения с Белоруссией до объемов перевозок, которые были до пандемии коронавируса. Это слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку будет восстанавливаться до тех объемов перевозок и пассажиро- и грузопотока, которые были до пандемии», — его слова привел ТАСС.

Своими надеждами Мишустин поделился на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко.

Российский премьер также озвучил план в ближайшее время восстановить железнодорожное сообщение между Сочи и Минском. Транспортное сообщение будет восстанавливаться по мере нормализации эпидемической ситуации.

В ответ Головченко предложил Мишустину в условиях пандемии организовать свободное перемещение через госграницу в «деловых целях».

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