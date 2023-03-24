Власть 24 марта 2023, 08:27 Мишустин не дал Госдуме возможности побеспокоиться о проблемах правительства — СМИ «Коммерсант»: премьер Мишустин не дал ГД повода беспокоиться о проблемах правительства РИА «Новости»

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Премьер-министр Михаил Мишустин не дал Госдуме повода «побеспокоиться о проблемах правительства». На это указал «Коммерсант», подведя итог его ежегодному отчету перед парламентом.

Председатель правительства рассказал о наращивании соцподдержки, развитии инфраструктуры, обеспечении экономической и технологической независимости страны, укреплении связей с государствами-союзниками и поиске новых партнеров. В этом году акцент планируют сделать на дальнейшей адаптации экономики к «внешним докам», причем завершить этот процесс собираются уже в 2024-м.

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«Отчет Михаила Мишустина Госдуме был призван продемонстрировать законодателям, что стратегия правительства нуждается в системной реализации, но не в корректировках», — подчеркнули в издании.

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Полуторачасовой доклад оказался очень подробным, обзор деятельности правительства выглядел «исчерпывающим» — он охватил практически все сферы деятельности. Журналисты предположили, что такой детальный обзор был необходим «для позиционирования правительства в системе органов власти».