Мишустин назвал стоимость плана восстановления экономики России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что реализация общенационального плана по восстановлению экономики России за два года будет стоить около пяти триллионов рублей. Об этом сообщил RT.
По его словам, «общенациональный план содержит около 500 конкретных мероприятий, а стоимость его реализации примерно за два года составит около пяти триллионов рублей».
Президент Владимир Путин одобрил план правительства и поручил премьеру не позже второй половины июня окончательно утвердить программу действий. По словам Путина, реализацию плана можно начать в начале июля.