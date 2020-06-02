Мишустин назвал стоимость плана восстановления экономики России

По его словам, «общенациональный план содержит около 500 конкретных мероприятий, а стоимость его реализации примерно за два года составит около пяти триллионов рублей».

Президент Владимир Путин одобрил план правительства и поручил премьеру не позже второй половины июня окончательно утвердить программу действий. По словам Путина, реализацию плана можно начать в начале июля.