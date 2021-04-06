Мишустин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной уже несколько недель подряд. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Во вторник, 6 апреля, прошло заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса на территории России.

«Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной несколько недель подряд. Мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии», — передало РИА «Новости» его слова.

По его словам, в перечисленных странах снова растет количество заразившихся, там выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса. Премьер добавил, что многие эксперты уже предупредили о возможном ухудшении ситуации, в том числе и в России. Поэтому сейчас важно не допустить такого сценария в нашей стране, подчеркнул Мишустин.

Глава правительства отметил, что для безопасности россиян, нужно оперативно принимать меры и наращивать темпы вакцинации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян сделать прививку от коронавируса весной, чтобы провести лето без ограничений.